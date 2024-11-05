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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الانتخابات الأمريكية 2024.. فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت

فتح مراكز الاقتراع
فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الأمريكية في فيرمونت
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بفتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية فيرمونت.

ويتواجه الجمهوري دونالد ترامب مع الديمقراطية كامالا هاريس في سباق يتميز بتقلبات وتحولات غير مسبوقة، ما يضع مستقبل السياسة الأمريكية على المحك.

يذكر أنه ستُجرى الانتخابات في يوم الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024، حيث سيصوت ملايين الأمريكيين لاختيار رئيس جديد، إلى جانب انتخابات تشريعية لملء مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وأخرى في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يدلي العدد الأكبر من الناخبين بصوته يوم الثلاثاء؛ لاختيار إما المرشح الجمهورى دونالد ترامب أو المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

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