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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس "مياه سوهاج" يتفقد محطة غرب والعيساوية| صور

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح - رئيس شركة مياه سوهاج
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تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، محطة مياه سوهاج غرب المرشحة السطحية بمدينة سوهاج التى تبلغ طاقتها التصميمية 45 الف متر مكعب لكل يوم والحاصلة على الشهادة الفنية المستدامة TSM ومحطة مياه العيساوية القديمة بمركز أخميم.

وجاء ذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه حيث تم رفع عينات فورية من مصادر المياه بالمحطة لإجراء التحليلات المعملية عليها للاطمئنان على المياه التى يتم ضخها للمواطنين هذا بالإضافة الى التأكد من جاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ.


كما تفقد رئيس مياه سوهاج ورشة اصلاح الطلمبات ومقر حملة السيارات بمحطة مياه سوهاج غرب للتاكد من اجراء الصيانات الدورية والطارئة لجميع المعدات والسيارات والالتزام بخطط الصيانة للحفاظ على تلك المعدات هذا بالاضافة الى تفقد المركز الاقليمى للسلامة والصحة المهنية الذى تم تاسيسه على احدث النظام لتدريب العاملين ورفع كفائتهم وتدريبهم على كيفية تجنب مخاطر العمل وكيفية اتباع ارشادات السلامة والصحة المهنية حفاظا على حياتهم.

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