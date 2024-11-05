اختلال عجلة القيادة السبب.. كواليس إصابة 4 اشخاص إثر حادث بإمبابة

تجري النيابة العامة تحقيقاتها حول إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بمنطقة إمبابة.

وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة و انقلابها، و اسفر عن إصابة 4 أشخاص

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

البداية كانت بتلقى شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة إمبابة ووقوع مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين انقلاب سيارة ميكروباص و إصابة 4 اشخاص، على الفور تم نقل المصابين إلى المستشفي لعمل الاسعافات الأولية و تلقى العلاج.

و تم اتخاء الاجراءات القانونية حول الواقعة.