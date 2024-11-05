تحرير 20 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة بالغربية

شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات اليومية على جميع مخابز مراكز ومدن الغربية لإحكام الرقابة على المخابز البلدية لضبط مخالفات تهريب الدقيق المدعم ، مشيرا الي التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين مؤكدا ان المواطنين يمثلون عيون الرقابة، من خلال تقييمهم لأداء الخدمة التموينية المقدمة لهم ".

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين وتمكنت من تحرير 20 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة .

فقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحرير محضر لمخبز بقرية الجميزه نقص وزن 9 جرام ،مخبز بقرية الجميزة نقص وزن 7 جرام ،مخبز بقرية منية البندرة نقص الوزن 19 جرام ،مخبز بقرية البندرة عدم نظافة أدوات العجين، مخبز بقرية البندرة عدم وجود لوحة التشغيل .

كما تمكنت مديرية الصحة من عدد 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية + عدد 5 محاضر نقص اشتراطات صحية و قامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير عدد 5محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.

وأشار الجندي ان رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .