انطلاق منافسات 100 يوم رياضة بكلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي

انطلقت منافسات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بإشراف الدكتور سامي مراد، عميد الكلية والدكتور أشرف الغنيمي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

تضمنت المنافسات خماسيات كرة قدم بين أعضاء هيئة التدريس ومنتخب الكلية لكرة القدم، والألعاب الترويحية وقوة الذراعين وكرة السرعة والشطرنج وشد الحبل، وسباق عدو 100م.

نفذ الفعاليات محمد موسى، مدير ادارة النشاط الرياضي بإدارة رعاية الطلاب المركزية، ومحمود نصر، أخصائي النشاط الرياضي بالكلية، وأحمد عبد العزيز، أخصائي النشاط الاجتماعي بالكلية.