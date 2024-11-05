ads
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

انطلاق منافسات 100 يوم رياضة بكلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي

انطلاق منافسات 100
انطلاق منافسات 100 يوم رياضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت منافسات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بإشراف الدكتور سامي مراد، عميد الكلية والدكتور أشرف الغنيمي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

تضمنت المنافسات خماسيات كرة قدم بين أعضاء هيئة التدريس ومنتخب الكلية لكرة القدم، والألعاب الترويحية وقوة الذراعين وكرة السرعة والشطرنج وشد الحبل، وسباق عدو 100م.

نفذ الفعاليات محمد موسى، مدير ادارة النشاط الرياضي بإدارة رعاية الطلاب المركزية، ومحمود نصر، أخصائي النشاط الرياضي بالكلية، وأحمد عبد العزيز، أخصائي النشاط الاجتماعي بالكلية.

رئيس جامعة جنوب الوادى منافسات مبادرة 100 يوم كلية الطب البيطري