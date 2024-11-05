الجمعة.. "شوية فن" في حفل جديد بقبة الغوري

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلاً جديداً لفرقة "شوية فن" بقيادة الفنان جو ، في الثامنة مساء الجمعة 8 نوفمبر.



يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغنيات مثل؛ احكيلي حدوتة، قهوة وسط البلد، شوية فكة، المراية، راجعة الصبايا، صنايعي بهجة، دوارين، اهل الحبة، مونولوج صاحب السعادة، اه يا اسمراني اللون، لولا الملامة، احسن ناس، وتقدم الفرقة أيضا فقرة بعنوان “الجمهور يغني” يشارك الجمهور فيها بالغناء لبعض أغاني أم كلثوم وعبد الحليم.



ظهرت الفرقة للمرة الاولى عام 2010، وتتميز بتقديم الأعمال ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، والحماسي بالإضافة إلى بعض أغاني وموسيقى الفلكلور والتراث، الذى يحمل قيم وعادات وتقاليد المجتمع الشرقي من خلال صياغه موسيقية حديثه، باستخدام الآلات الموسيقية الشرقية والغربية مع توزيع هرموني بشكل مختلف.