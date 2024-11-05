ads
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الجمعة.. "شوية فن" في حفل جديد بقبة الغوري

فرقة شويه فن
فرقة شويه فن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلاً جديداً لفرقة "شوية فن" بقيادة الفنان جو ، في الثامنة مساء الجمعة 8 نوفمبر. 
 

يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغنيات مثل؛ احكيلي حدوتة، قهوة وسط البلد، شوية فكة، المراية، راجعة الصبايا، صنايعي بهجة، دوارين، اهل الحبة، مونولوج صاحب السعادة، اه يا اسمراني اللون، لولا الملامة، احسن ناس، وتقدم الفرقة أيضا فقرة بعنوان “الجمهور يغني” يشارك الجمهور فيها بالغناء لبعض أغاني أم كلثوم وعبد الحليم. 
 

ظهرت الفرقة للمرة الاولى عام 2010، وتتميز بتقديم الأعمال ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، والحماسي بالإضافة إلى بعض أغاني وموسيقى الفلكلور والتراث، الذى يحمل قيم وعادات وتقاليد المجتمع الشرقي من خلال صياغه موسيقية حديثه، باستخدام الآلات الموسيقية الشرقية والغربية مع توزيع هرموني بشكل مختلف.

مركز إبداع قبة الغورى رقة شوية فن الفنان جو احكيلي قهوة وسط البلد الطابع الإنساني والاجتماعي