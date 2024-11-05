الانتخابات الأمريكية 2024| ترامب يريد إعلان الفائز ليلة التصويت.. هل يستطيع؟

صعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مطالبه بإعلان الفائز في السباق الرئاسي الأمريكي بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء، أي قبل وقت طويل من فرز جميع الأصوات.

لقد أرسى ترامب هذا النمط في عام 2020، عندما أعلن فوزه خلال الساعات الأولى من صباح يوم الانتخابات.

وقد دفع ذلك حلفائه إلى المطالبة بأن "يوقف المسؤولون فرز الأصوات وقد أمضى هو والعديد من المحافظين الآخرين السنوات الأربع الماضية في الادعاء زوراً بأن الاحتيال كلفه خسارة تلك الانتخابات والتذمر من الوقت الذي يستغرقه فرز الأصوات في الولايات المتحدة.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فأن أحد الأسباب العديدة التي تجعلنا نستبعد معرفة الفائز بين دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس بسرعة ليلة الانتخابات هو أن المشرعين الجمهوريين في ولايتين رئيسيتين متأرجحتين رفضوا تغيير القوانين التي تؤخر فرز الأصوات.

والسبب الآخر هو أن معظم المؤشرات تشير إلى أن هذه الانتخابات ستكون متقاربة للغاية، وأن تحديد الفائزين في الانتخابات المتقاربة يستغرق وقتا أطول من الفائزين بأصوات ساحقة.

وفي النهاية، يشير خبراء الانتخابات إلى أن الأولوية في فرز الأصوات هي التأكد من أنها عملية دقيقة وآمنة، وليس إنهاء لحظات التشويق بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

قال ريك هاسن، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "لا يوجد شيء خبيث في الأمر. إن التأخير في الوقت المحدد يهدف إلى حماية نزاهة العملية".

ويبدو أن طلب ترامب لا يأخذ في الاعتبار المناطق الزمنية الست الممتدة من الساحل الشرقي إلى هاواي.

وقال ديفيد بيكر، الخبير في الانتخابات والمؤلف المشارك لكتاب "الحقيقة الكبرى"، الذي يفضح أكاذيب ترامب بشأن انتخابات 2020، إنه ليس من الواقعي أن يقوم مسؤولو الانتخابات في آلاف الولايات القضائية "بنقر أصابعهم على الفور وعد 160 مليون بطاقة اقتراع متعددة الصفحات تحتوي على عشرات السباقات".

ترامب يريد حسم السباق مساء الثلاثاء

خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا يوم الأحد، طالب ترامب بأن يتم تحديد نتيجة السباق قريبا بعد إغلاق بعض صناديق الاقتراع.

وقال ترامب “يجب أن يتم اتخاذ القرار بحلول الساعة التاسعة أو العاشرة أو الحادية عشرة من مساء الثلاثاء”.

إن التوقيت هو أحد الأمثلة على عدم تطابق مطالب ترامب مع واقع إجراء الانتخابات في الولايات المتحدة. فبحلول الساعة الحادية عشرة مساءً على الساحل الشرقي للبلاد، ستغلق صناديق الاقتراع في ولايتين متأرجحتين في الغرب، أريزونا ونيفادا.

لقد دفع ترامب المحافظين إلى التذمر من أن الولايات المتحدة لا تحسب الانتخابات بسرعة مثل فرنسا أو الأرجنتين، حيث تم الإعلان عن نتائج السباقات الأخيرة في غضون ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع. ولكن هذا لأن هذه البلدان لا تحسب سوى انتخابات واحدة في كل مرة. يمنع النظام الأمريكي اللامركزي الحكومة الفيدرالية من السيطرة على الانتخابات.

وبدلاً من ذلك، يتم فرز الأصوات في نحو عشرة آلاف ولاية قضائية منفصلة، ​​ولكل منها سباقاتها الخاصة التي يتعين على الهيئة التشريعية للولاية ومجلس المدينة والمجالس المدرسية وصناديق الاقتراع أن تفرزها في نفس الوقت. ولهذا السبب يستغرق فرز الأصوات في الولايات المتحدة وقتاً أطول.

قد يستغرق إعلان الفائز بعض الوقت



وتعلن وكالة أسوشيتد برس نتائج السباقات عندما لا يكون هناك أي احتمال بأن يتمكن المرشح المتأخر من تعويض الفارق.

وفي بعض الأحيان، إذا كان أحد المرشحين متأخراً بشكل كبير، فيمكن إعلان الفائز بسرعة، ولكن إذا كان الفارق ضئيلاً، فقد يكون لكل صوت أهمية، ويستغرق الأمر بعض الوقت قبل احتساب كل صوت حتى في أكثر الولايات القضائية كفاءة في البلاد.

على سبيل المثال، في عام 2018، فاز الجمهوري ريك سكوت بسباق مجلس الشيوخ الأمريكي في فلوريدا، وهي الولاية التي يشيد بها المحافظون بانتظام لسرعة فرز الأصوات فيها، ولكن لأن هامش سكوت كان ضئيلاً للغاية، لم تعلن وكالة أسوشيتد برس فوز سكوت إلا بعد انتهاء إعادة فرز الأصوات في 20 نوفمبر.

كما يستغرق فرز كل مليون صوت وقتًا لأن مسؤولي الانتخابات يتعين عليهم معالجة بطاقات الاقتراع المتنازع عليها أو "المؤقتة"، ومعرفة ما إذا كانت قد أُدلي بها بشكل شرعي.

وقد تتسرب بطاقات الاقتراع الخارجية من أفراد الجيش أو غيرهم من المواطنين الأميركيين في الخارج في اللحظة الأخيرة، وعادة ما تصل بطاقات الاقتراع بالبريد مبكرًا، ولكن هناك عملية طويلة للتأكد من عدم الإدلاء بها بشكل احتيالي. وإذا لم تبدأ هذه العملية قبل يوم الانتخابات، فقد يؤدي ذلك إلى دعم الفرز.

كما تمنح بعض الولايات، مثل أريزونا، الناخبين الذين رُفِضت بطاقات اقتراعهم بالبريد بسبب عدم تطابق التوقيعات، مهلة تصل إلى خمسة أيام لإثبات أنهم أدلوا بأصواتهم بالفعل. وهذا يعني ببساطة أن الأرقام النهائية لن تكون متاحة ليلة الثلاثاء.

قواعد الانتخابات هي السبب في بعض الولايات



يعود جزء من التباطؤ إلى قواعد الانتخابات الخاصة بكل ولاية، ففي بنسلفانيا وويسكونسن، وهما اثنتان من أهم الولايات المتأرجحة، ناشد مسؤولو الانتخابات المشرعين الجمهوريين لسنوات عديدة تغيير القانون الذي يمنعهم من معالجة بطاقات الاقتراع البريدية قبل يوم الانتخابات، وهذا يعني أن بطاقات الاقتراع البريدية يتم فرزها متأخرة، وكثيراً ما لا تبدأ النتائج في الظهور إلا بعد يوم الانتخابات.

ولقد هيمن الديمقراطيون تقليديًا على التصويت بالبريد، مما جعل الأمر يبدو وكأن الجمهوريين في المقدمة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، عندما يتم إضافة أصوات البريد الديمقراطي أخيرًا إلى العدد.

حتى أن الخبراء لديهم أسماء لهذا من الانتخابات السابقة - "السراب الأحمر" أو "التحول الأزرق". استغل ترامب هذه الديناميكية في عام 2020 عندما جعل أنصاره يطالبون بإنهاء مفاجئ لفرز الأصوات - كانت بطاقات الاقتراع التي بقيت دون فرز هي في الغالب بطاقات بريدية للديمقراطي جو بايدن. من غير الواضح كيف سيحدث ذلك هذا العام، حيث تحول الجمهوريون وصوتوا بأعداد كبيرة أثناء التصويت المبكر.

كانت ولاية ميشيغان تفرض قيودًا مماثلة، ولكن بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الهيئة التشريعية للولاية في عام 2022، رفعوا الحظر المفروض على المعالجة المبكرة لبطاقات الاقتراع بالبريد. وقالت وزيرة خارجية الولاية الديمقراطية جوسلين بنسون، إنها تأمل في إتاحة معظم النتائج بحلول يوم الأربعاء.

قالت جين إيسترلي، مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية: "في نهاية المطاف، فإن كبار مسؤولي الانتخابات هم الأشخاص الذين لديهم القدرة على تقديم هذه النتائج الدقيقة. يجب على الأمريكيين التركيز على ما يقولونه وليس ما يقوله أي مرشح أو أشخاص معينون يشاركون في الحملة".

حلفاء ترامب يحثونه على إعلان النصر بسرعة



ويقول بعض حلفاء ترامب، إنه ينبغي له أن يكون أكثر عدوانية في إعلان النصر هذه المرة.

كان ستيف بانون حليف ترامب منذ فترة طويلة، والذي توقع في عام 2020 أن يعلن الرئيس آنذاك النصر قبل أن يتم الإعلان عن السباق، قد دعا إلى استراتيجية مماثلة خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا بعد إطلاق سراحه من السجن الفيدرالي، حيث كان يقضي عقوبة بتهمة ازدراء الكونجرس فيما يتعلق بالتحقيق في جهود ترامب لإلغاء خسارته في عام 2020.

وقال بانون "جاء الرئيس ترامب في الساعة 2:30 صباحًا وتحدث، وكان ينبغي له أن يفعل ذلك في الساعة 11 صباحًا في عام 2020".

ولقد تبنى مؤيدو ترامب الآخرون نبرة أكثر قتامة، فقد اقترح مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا على بودكاست "مشروع الحقيقة الأمريكية" اليميني أن العنف قد يندلع في الولايات التي لا تزال تحصي الأصوات في اليوم التالي ليوم الانتخابات لأن الناس "لن يتسامحوا مع ذلك".

في محاولة لإضفاء شعور بالحتمية على فوز ترامب، كان الرئيس السابق وأنصاره يروجون لبيانات التصويت المبكر واستطلاعات الرأي المواتية للزعم بأن الانتخابات قد انتهت تقريبًا.