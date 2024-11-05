محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بحي غرب شبين الكوم

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولاته الميدانية الموسعة بتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق حي غرب شبين الكوم للوقوف على أخر مستجدات الأعمال المنفذة ونسب الإنجاز لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين ، رافقه خلالها محمد موسى نائب المحافظ ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، نائب رئيس حي غرب.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال قطع الفرمة بمساكن النجدة بتكلفة استثمارية 7 مليون جنيه ، وأعمال الرصف والتطوير بشارع جاد ( الحي القبلي ) باستثمارات 3 مليون جنية تنفيذ مديرية الطرق ، واستمع لشرح تفصيلي عن ألية العمل حيث جاري أعمال قطع الفرمة تمهيداً لأعمال الرصف المتكاملة من رفع مطابق الصرف الصحي وإنشاء أرصفة جديدة وتركيب بلاعات مياه الأمطار ،موجهاً بتسريع معدلات الاداء ومتابعة الأعمال والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة مؤكداً دعمه الكامل لمشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بحي غرب شبين الكوم بلغت 71 مليون جنيه للعام المالي 2024- 2025 لتنفيذ 14 مشروع تنموي وخدمي وذلك في إطار خطة الدولة الطموحة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على ما يهم المواطن وتلبية متطلباته تحقيقاً للتنمية المستدامة ، حيث تضمنت أعمال رصف وتطوير شوارع الجلاء البحري من طلعت حرب حتى عاطف السادات ومصطفى النجار ، رصف الشوارع المتبقية بمربع التعاونيات شارع أبو راشد ، ورصف شارع جاد من جمال عبد الناصر القبلي حتى الجلاء القبلي وتوريد وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع المتفرعة من جمال عبد الناصر البحري حتى بحر شبين ، بالإضافة إلى دعم وصيانة الحملة الميكانيكية لرفع كفاءة المعدات ، وتوريد مهمات الإنارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التي تستهدف رضاء المواطنين .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته المستمرة وتواجده الميداني للوقوف على حجم الاعمال وتذليل كافة المعوقات بالمشروعات المخطط تنفيذها لتحقيق المستهدف منها.

هذا واستكمل المحافظ جولته بمركز مدينة قويسنا حيث سيتم تفقد تجهيزات رصف شارع نجم الدين ومدخل المنطقة الصناعية ، وإنشاءات الموقف الجديد والمدرسة الفندقية وصومعة قويسنا ، وكذا مستشفى قويسنا وعيادات التأمين الصحي.

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