وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامية أمام صادرات العنب المصري

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة، فتح السوق الفيتنامية لأول مرة أمام صادرت مصر من العنب، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري.

وأفاد التقرير أنه اعتبارا من ١٥ نوفمبر الجاري ٢٠٢٤ أصبحت السوق الفيتنامية مفتوحة أمام المصدرين المصريين لمحصول العنب، وذلك طبقا لخطاب الجانب الفيتنامي في هذا الشأن.

وقال المنسى، إن هذا النجاح من الحجر الزراعي المصري يأتي بعد مفاوضات تجاوزت الخمسة أعوام مع نظيره الفيتنامي، والتي انتهت بالزيارة الناجحة لوفد من الحجر الزراعي الفيتنامي أغسطس الماضي والتي أثمرت عن توافق الحجر الزراعي المصري مع الجانب الفيتنامي ووضع ضوابط الصحة النباتية لتصدير العنب المصري إلى فيتنام.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية، والتى أصبحت تمثل أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 30 أكتوبر الجاري، حيث تجاوزت 7.1 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي 4,1 مليار دولار بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأهم الصادرات الزراعية المصرية، هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.