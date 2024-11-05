الصين: 52.37 تريليون دولار إجمالي الأصول المملوكة للدولة بنهاية 2023

أعلن مجلس الدولة الصيني، أن قيمة الأصول المملوكة للدولة في الصين ظلت مستقرة العام الماضي، حيث بلغت إجمالي أصول الشركات المملوكة للدولة 371.9 تريليون يوان (52.37 تريليون دولار أمريكي) في نهاية 2023.

وكشف تقرير لمجلس الدولة قُدم للمناقشة أمام جلسة جارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب،أن أصول الشركات المالية المملوكة للدولة بلغت 445.1 تريليون يوان في نهاية العام الماضي، فيما بلغت الأصول المملوكة للدولة في الهيئات الإدارية والمؤسسات العامة 64.2 تريليون يوان.

وذكر التقرير أن الصين ستواصل تعميق إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتعزيز قدرة رأس المال المالي لخدمة التنمية الاقتصادية وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة في الهيئات الإدارية والمؤسسات العامة.

في سياق متصل، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 18.3 مليار يوان (حوالي 2.58 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 %.

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة في النظام المصرفي عند مستوى كاف ومعقول،وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

