ads
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه القناة: الانتهاء من سحب جميع تجمعات الأمطار ببورسعيد

شفط تجمعات مياه الأمطار
شفط تجمعات مياه الأمطار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، جهود فرق الطوارئ والشبكات فى التعامل وسحب تجمعات مياه الأمطار التى شهدتها محافظة بورسعيد أمس. 
 

حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار تتراوح شدتها ما بين متوسطة الى غزيرة على معظم أنحاء المحافظة ، ونجحت فرق الطوارئ فى سحب تجمعات المياه فى كثير من احياء المحافظة بأحياء الشرق والضواحى ، والمناخ ، والزهور ،والعرب ، والتى استمرت حتى الساعات الاولى من صباح اليوم والانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه الناتجة عن سقوط الامطار .

أما عن محافظتى الاسماعيلية والسويس فقد شهدتا استقرارا فى الاحوال الجوية على معظم الانحاء، مع استمرار رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، تحسباً لموجة التقلبات الجوية، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأشار اللواء عصمت إلى استمرار تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاثة ( الاسماعيلية – بورسعيد – السويس ) .

1000005579
1000005579
1000005578
1000005578
1000005577
1000005577
1000005575
1000005575
1000005576
1000005576
بورسعيد تجمعات الأمطار تجمعات مياه الأمطار سقوط امطار سقوط الامطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف شركة مياه محافظة بورسعيد محافظات القناة مياه الامطار مياه الشرب والصرف موجة التقلبات الجوية مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب مياه القناة حالة الطوارئ تجمعات المياة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الخط الساخن 125 الأمطار التقلبات الجوية الاحوال الجوية