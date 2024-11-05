مياه القناة: الانتهاء من سحب جميع تجمعات الأمطار ببورسعيد

تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، جهود فرق الطوارئ والشبكات فى التعامل وسحب تجمعات مياه الأمطار التى شهدتها محافظة بورسعيد أمس.



حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار تتراوح شدتها ما بين متوسطة الى غزيرة على معظم أنحاء المحافظة ، ونجحت فرق الطوارئ فى سحب تجمعات المياه فى كثير من احياء المحافظة بأحياء الشرق والضواحى ، والمناخ ، والزهور ،والعرب ، والتى استمرت حتى الساعات الاولى من صباح اليوم والانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه الناتجة عن سقوط الامطار .

أما عن محافظتى الاسماعيلية والسويس فقد شهدتا استقرارا فى الاحوال الجوية على معظم الانحاء، مع استمرار رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، تحسباً لموجة التقلبات الجوية، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأشار اللواء عصمت إلى استمرار تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاثة ( الاسماعيلية – بورسعيد – السويس ) .

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