قد التحدي.. ندوة بتمريض الفيوم

نظمت كلية التمريض بجامعة الفيوم بالتعاون مع إدارة الاتحاد والمعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الشباب ندوة ذاتية بعنوان (قد التحدي) ضمن مهرجان الندوات الذاتية حاضرت خلالها الطالبة أميرة أحمد بالفرقة الرابعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وفي إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري وفي ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ومبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان المصري).

يذكر أن لجنة تحكيم مهرجان الندوات الذاتية تتكون من الأستاذ الدكتور وائل طوبار، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة رئيساً، وعضوية أ.د مي مواهب، بكلية العلوم، والدكتور بيومي طاحون، بكلية دار العلوم، والدكتور محمد كمال، بكلية الآداب.