بالفيديو.. الزراعة: حالة الطقس إيجابية.. وعلى المزارعين الالتزام بالخريطة الصنفية

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الموسم الزراعي الأساسي في مصر يبدأ خلال شهر نوفمبر، مشيرا إلى أن حالة الطقس التي تشهدها الدولة حاليا إيجابية للغاية، إذ أعادت إلينا فصل الخريف ما قبل تغير المناخ، فعلى مدار السنوات الماضية كان الخريف ينضم إلى الصيف، وبالتالي كان الصيف فصل متأخر، أي تظل درجات الحرارة عالية.

وأضاف "فهيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن درجة الحرارة في مثل هذا اليوم بالعام الماضي كانت 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما اليوم تسجل 27 أو 28 درجة مئوية، وهذا فارق كبير للغاية.

وأكد أن المحاصيل المناسبة لزراعتها حاليا في العورة الجديدة هي: القمح، الفول البلدي، فضلا عن بنجر السكر الذي تم زراعة عروة منه، وهي مساحة كبيرة تبلغ 700 ألف فدان، إلى جانب زراعة البطاطس الشتوي التي تُزرع تباعا، والفراولة.

وأوضح، مستشار وزير الزراعة، أن هناك بعض المناطق التي تزرع الفاصوليا البيضاء في أواخر عمرها، مؤكدة: "الأجواء المناخية الحالية إيجابية للغاية، ونشهد بداية زراعة محصول القمح في كل مناطق الجمهورية"، ناصحًا المزارعين بالالتزام بالخريطة الصنفية التابعة لوزارة الزراعة، لأهمية الأمر، متوقعا أن يكون فصل الشتاء القادم باردا.