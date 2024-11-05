محافظ المنوفية يتفقد كورنيش شبين الكوم الجديد ويشدد بالعمل كخلايا نحل لرفع معدلات الإنجاز

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية موسعة بدأت بتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم الجديد، وذلك على غرار ممشى أهل مصر كونه مشروع مهم وضمن أولويات خطة المحافظة، رافقه خلالها محمد موسى نائب المحافظ ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وعواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .

حيث تابع المحافظ أعمال تطوير الكورنيش والمقام علي مساحة 500 م تقريباً، واطلع على نموذج الماكيت للمشروع ومشدداً على تسريع الجهود والعمل كخلايا نحل على مدار الساعة للانتهاء من كافة الأعمال وفق البرنامج المخطط لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة أسبوعية لحجم الأعمال لضمان الانتهاء منه بنهاية ديسمبر القادم، لافتاً إلى أن الكورنيش سيكون بمثابة نقلة حضارية بالعاصمة ويضم مساحات خضراء ومقاعد للمواطنين وبرجولات ومحلات تجارية وأكشاك وأعمدة ديكورية وإضاءات حديثة ومنطقة ترفيهية للأطفال وسيساهم في خلق متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة وتوفير فرص عمل للشباب، فيما وجه المحافظ رئيس حي غرب بإزالة مخلفات ورد النيل ببحر شبين الكوم للحفاظ على الشكل الجمالى.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بمدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات "على مساحة 2528م2 بحجم استثمارات تزيد عن 28 مليون جنيه بإجمالي 28 فصلا دراسيا، والمدرسة المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم على مساحة 4600م2 بقيمة استثمارية تزيد عن 62 مليون جنيه بإجمالي 14 فصلا دراسيا بكافة المراحل التعليمية المختلفة، حيث أشارت مدير عام هيئة الأبنية إلى أنه جار أعمال صب الهيكل الخرساني والقواعد الخرسانية بالمدارس، لافتة إلى أنه جار عمل الجسات التأكيدية واختبارات الجودة لمجمع مدارس البتانون تمهيداً للبدء في الأعمال الإنشائية ضمن خطة المحافظة للارتقاء بقطاع التعليم، هذا وشدد المحافظ على ضرورة العمل ليلاً ونهاراً لإنجاز الأعمال لدخولهم الخدمة العام القادم، وموجهاً رئيس حي شرق برفع كافة نواتج الحفر والهدم بالمنطقة أولاً بأول.

فيما تفقد "أبو ليمون" مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان الجديد" بإجمالي 1 كم لإنشاء محور مرورى جديد، حيث تابع الأعمال التمهيدية لأعمال رصف المصرف وموجهاً المستشار الهندسى بسرعة إسناد إنشاء الجزيرة الوسطى والمتابعة الدورية لتسريع حجم الأعمال المنفذة للمساهمة في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة وتقديم خدمات أفضل لأهالي المحافظة.

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