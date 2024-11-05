الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب يحث أنصاره على التصويت له بكثافة

حث الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، أنصاره على الحضور والتصويت له في تجمعه الانتخابي الأخير قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات.

واختتم المرشح الجمهوري اليوم الأخير من حملته الانتخابية بتجمع رابع وأخير في جراند رابيد بولاية ميشيغان، والذي امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب في ملعب فان أندل أرينا: "كانت هذه رحلة لا تصدق، إنه أمر صعب للغاية، لأننا كما تعلمون، قمنا بكل هذه الأمور وهذه هي الجولة الأخيرة، لكن الخبر السار هو أن كل ما كنا نفعله هو وضع أنفسنا في موقف يسمح لنا بالفوز، وهو ما يمكننا القيام به غدًا بسهولة إذا حضرنا".

ووعد ترامب أنصاره بتوفير مستقبل أفضل للبلاد ولعمال السيارات في ميشيغان منذ اليوم الأول.

وقال: "سنقوم ببعض الأشياء الرائعة لميشيغان، سنعيد صناعة السيارات إلى نشاطها، وسنجعل ديترويت أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى".

وأضاف ترامب: "إذا فزنا بولاية ميشيغان، فسنفوز بالولاية بأكملها".

وكان الجمهوري البالغ من العمر 78 عامًا قد فاز بالولاية في عام 2016 لكنه خسرها في عام 2020 أمام الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.