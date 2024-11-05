«سي إن إن»: مؤثر أمريكي تلقى أموالا من روسيا لنشر معلومات مضللة

كشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" عن تورط مؤثر أمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي في حملة تضليلية مدفوعة من روسيا. وفقًا للتقرير، تلقى هذا المؤثر مبلغ مائة دولار أمريكي من عميل روسي مقابل نشر مقطع فيديو مزيف يدعي حدوث تزوير في الانتخابات الأمريكية بولاية جورجيا.

وأوضح التقرير أن هذه الدفعة كانت واحدة من عدة دفعات تلقاها المؤثر من العميل الروسي مقابل نشر محتوى معين على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة التي سبقت الانتخابات.

المؤثر، الذي يستخدم حسابًا باسم "@AlphaFox78" على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، هو مواطن أمريكي مقيم في ولاية ماساتشوستس. واشتهر هذا الحساب بنشره لمحتوى يميني يدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان الحساب أول من نشر مقطع الفيديو المزيف الذي يظهر مهاجراً هايتياً يدعي أنه سيصوت أكثر من مرة في الانتخابات لصالح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

ونفى المسؤولون الأمريكيون صحة هذا المقطع، ووصفوه بأنه مزيف ويهدف إلى إثارة الفتنة والشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية. وأكد وزير خارجية ولاية جورجيا، براد رافنسبرغر، أن الفيديو "مزيف بشكل واضح"، وأنه من المحتمل أن يكون من عمل قراصنة روس يسعون إلى زعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة.

كما أكدت أجهزة المخابرات الأمريكية أن المقطع تم إنتاجه بواسطه "جهات روسية ذات نفوذ"، وأن هذا يأتي في إطار جهود موسكو الأوسع نطاقًا لتقويض الثقة في الانتخابات الأمريكية وتعميق الانقسامات بين المواطنين الأمريكيين.