بالفيديو.. التنمية المحلية: استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي يعزز مكانتها كوجهة عالمية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن تنظيم مصر للنسخة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي، عندما فازت مصر بتنظيم المؤتمر في بولندا منذ 3 سنوات وبناء عليه جرى التحضير له من قبل كل وزارات الدولة على رأسهم وزارتي التنمية المحلية والإسكان وكذلك الأمر وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن المنتدى الحضري العالمي شهد حضور وزراء الدول المعنيين بإدارة ملف الحكم المحلي والإسكان فضلا عن نواب الوزراء، المحافظين على مستوى العالم.

وتابع، أن المنتدى جاء بمشاركة أكثر 30 ألف شخص، و180 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن المعرض المُقام في المنتدى يضم 115 عارض على مستوى العالم، مناشدًا المواطنين بحضور فعاليات المنتدى والمشاركة بها لما لها من أهمية كبرى.

وأشار، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة «تطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية» خلال المنتدى الحضري العالمي وفقا لتصريحات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وكذلك مبادرة «المدن المصرية القائمة المستدامة».

وأكمل، أن استضافة مدينة القاهرة العريقة لهذا المنتدى كثاني مدينة أفريقية تستضيف الحدث يعكس مدلولات عديدة بأهمية القاهرة وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية.