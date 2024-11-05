هندسة مصر للمعلوماتية تنظم سيمينار "فيزياء البلازما وتطبيقاتها"

نظمت كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، سيمينار بعنوان "فيزياء البلازما وتطبيقاتها"، والذي حاضرت فيها الدكتورة عزة تعلب الأستاذ المشارك بهيئة الطاقة الذرية المصرية، ضمن فعاليات مادة السمينار لطلاب السنة الثانية بالكلية، وذلك بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس وجمع من الطلاب.

وجرت فاعليات سيمينار "فيزياء البلازما وتطبيقاتها" بتنظيم الدكتور محمد اسماعيل أستاذ الفيزياء بكلية الهندسة ومنسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وإشراف الدكتور نادر منصور، أستاذ مشارك والمشرف علي قسم الميكاترونكس بكلية الهندسة.

وأكدت الدكتورة عزة تعلب الأستاذ المشارك بهيئة الطاقة الذرية المصرية، خلال السيمنار أن البلازما هي الحالة الرابعة للمادة بعد الصلب والسائل والغاز، فهي الحالة المتأينة للمادة، مشيرة إلى أن الـ٩٩.٩ % من مكونات الكون عبارة عن بلازما.

وتحدثت الدكتورة عزة تعلب عن ماهية البلازما ووجودها في الكون وطبقات الجو المختلفة، بالإضافة لأهمية ذلك في مجالات علوم الاتصالات، ثم كيفية تحضير البلازما في المعمل وتطبيقاتها المختلفة، خاصة في مجالات تصنيع الالكترونيات.

كما قامت الدكتورة عزة تعلب الأستاذ المشارك بهيئة الطاقة الذرية المصرية، بعمل تجربة بسيطة لتوليد بلازما في الهواء الجوي بأدوات بسيطة، مما أثار اهتمام وتفاعل الطلاب.

من جانبه وصف الدكتور محمد إسماعيل أستاذ الفيزياء بكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، المحاضرة بالشيقة والرائعة، بسبب ربط الجانب النظري بالعملي وعمل تجربة حية أمام الطلاب، بالإضافة إلى ما تناولته عن فيزياء البلازما وتطبيقاتها، وهو ما ساهم في إحداث تفاعلاً كبيراً بين الطلاب، مما خلق بيئة تعليمية ملهمة وتفاعلية. كما قدم الشكر للدكتورة عزة تعلب لمساهماتها القيمة في مسيرة طلابنا التعليمية.

وأشار الدكتور نادر منصور الأستاذ المشارك والمشرف علي قسم الميكاترونكس بكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، إلى حرص الجامعة على استضافة علماء بارزين في مختلف المجالات العلمية التي لها علاقة مباشرة بما يدرسه طلابنا في جامعة مصر للمعلوماتية.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

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