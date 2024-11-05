ads
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الوفود المشاركة في بطولة العالم الـ34 للرماية تغادر القاهرة

الوفود المشاركة في
الوفود المشاركة في بطولة العالم للرماية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غادرت الوفود المشاركة في بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية القاهرة اليوم الثلاثاء، إلى بلادها على رحلات الطيران، بالتنسيق والتعاون بين اللجنة المنظمة وشركات حجز الطيران لتيسير أمور السفر والمغادرة.

وحرصت اللجنة المنظمة، على توديع الوفود وجميع الرماة الذين قضوا فترة البطولة في مصر وسط أجواء من الترحاب، وحرصت اللجنة على توفير كل سبل الراحة لهم، في سبيل أن تخرج البطولة بأفضل صورة ممكنة.

وأشادت وفود 19 دولة شاركت في بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وكأس الرئيس، وكأس إفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبرى، التي استضافتها الملاعب الدولية لنادى الصيد المصري بالسادس من أكتوبر في الفترة من 28 أكتوبر حتى 3 نوفمبر الحالي، وتضمنت المنافسات حُسن تنظيم البطولة وخروجها بصورة مبهرة اعتادت عليها مصر عند إسناد الأحداث الرياضية والبطولات لمصر.

كما أشادت الوفود بحسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة والبرنامج السياحي الذي أعدته اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري للرماية.  
 

بطولة العالم للرماية ختام بطولة العالم للرماية اللواء حازم حسنى