الوفود المشاركة في بطولة العالم الـ34 للرماية تغادر القاهرة

غادرت الوفود المشاركة في بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية القاهرة اليوم الثلاثاء، إلى بلادها على رحلات الطيران، بالتنسيق والتعاون بين اللجنة المنظمة وشركات حجز الطيران لتيسير أمور السفر والمغادرة.

وحرصت اللجنة المنظمة، على توديع الوفود وجميع الرماة الذين قضوا فترة البطولة في مصر وسط أجواء من الترحاب، وحرصت اللجنة على توفير كل سبل الراحة لهم، في سبيل أن تخرج البطولة بأفضل صورة ممكنة.

وأشادت وفود 19 دولة شاركت في بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وكأس الرئيس، وكأس إفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبرى، التي استضافتها الملاعب الدولية لنادى الصيد المصري بالسادس من أكتوبر في الفترة من 28 أكتوبر حتى 3 نوفمبر الحالي، وتضمنت المنافسات حُسن تنظيم البطولة وخروجها بصورة مبهرة اعتادت عليها مصر عند إسناد الأحداث الرياضية والبطولات لمصر.

كما أشادت الوفود بحسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة والبرنامج السياحي الذي أعدته اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري للرماية.

