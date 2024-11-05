المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالحشيش في النزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش بمنطقة النزهة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخص بالنزهة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وكان قسم شرطة النزهة، تلقى معلومات تفيد عاطل له معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات قسم شرطة النزهة القبض على المتهم أثناء استقلال المتهم دراجة نارية وبتفتيشه عثر بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 900 جرام - مبلغ مالى - وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.