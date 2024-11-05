ربة منزل حاولت التخلص من حياتها بالنزهة: "زوجي رفض يطلقني"

استمعت نيابة النزهة، لأقوال ربة منزل حاولت التخلص من حياتها بمنطقة النزهة.

وقالت السيدة، إنها حاولت إنهاء حياتها رغبة منها في الموت، لعدم موافقة زوجها على تطليقها بسبب خلافات بينهما، مؤكدة أن زوجها لم يجبرها على تناول أقراص الدواء التي استخدمتها في محاولة إنهاء حياتها.

وأمرت النيابة العامة بصرف سراح السيدة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارًا من مستشفى الدمرداش للسموم، يفيد بوصول سيدة حاولت التخلص من حياتها بعد تناولها كمية كبيرة من العقاقير.

وتم إجراء الفحوصات الطبية وإنعاش للسيدة وتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها وإجراء الإسعافات الأولية لها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

