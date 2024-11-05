رئيس جهاز برج العرب: ورشة عمل حول التميز في تقديم الخدمات للمستثمرين بالساحل الشمالي ومدن أخرى

صرح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم تنظيم ورشة عمل حول سبل التميز في تقديم الخدمات للمستثمرين بالساحل الشمالي الغربي و5 مدن أخرى، وذلك بمقر الجهاز.

وأوضح المهندس السيد همام، أن ذلك يأتي في ضوء حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب مزيد من الاستثمارات في المدن الجديدة، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة وعرضها على المستثمرين، والعمل بشكل غير تقليدي على إيجاد مصادر تمويل دائمة لضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة.

ناقشت ورشة العمل محاور (التميز في إدارة الخدمة وتحقيق رضا العملاء - فن التعامل مع الجمهور في بيئة العمل - مهارات الاتصال الفعال - مهارات حل المشكلات)، وذلك بمشاركة أجهزة مدن (النوبارية الجديدة - الساحل الغربي بقطاعاته الثلاثة - القرى السياحية - العلمين الجديدة - رشيد الجديدة)، وذلك بحضور المهندس أحمد كمال رشاد، مدير الإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات محاضراً ومديراً لورشة العمل.

واستهدفت ورشة العمل العاملين بأجهزة المدن المختصين بالتعامل مع المستثمرين لتقديم كافة الخدمات والمعلومات لهم بأفضل أداء وأعلى جودة، حيث ركزت ورشة العمل على تعريف المشاركين بأدوات الاتصال الفعال وطرق حل المشكلات، وأهمية الترويج للفرص الاستثمارية المطروحة وفقاً لآلية السداد بالدولار تحويلاً من الخارج، ومواصلة النجاحات التي تحققها الهيئة وأجهزتها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم ورشة العمل تحت إشراف المحاسب أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والادارية والموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة للأشراف على الجودة بالهيئة وأجهزتها.