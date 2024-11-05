الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب يظهر بين أبنائه قبيل بدء الاقتراع

أحضر المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، أطفاله دونالد جونيور وإريك وتيفاني إلى خشبة المسرح خلال تجمعه الختامي في جراند رابيدز بولاية ميشيغان - المدينة التي اختتم فيها أيضًا حملته الانتخابية في عامي 2016 و2020.

وانتظر بعض الحاضرين ما يقرب من 18 ساعة، في بعض الأحيان تحت المطر، من أجل التجمع الذي بدأ بعد منتصف الليل وانتهى بعد الساعة الثانية صباحا.

وقال ترامب في بداية خطابه، بعد أن وقف صامتًا على المنصة لتلقي تصفيقًا مطولًا: "إنه أمر لا يصدق، فكروا في الأمر، هذا هو الأمر، هذا هو الأمر الأخير الذي يتعين علينا القيام به".

ومع اقتراب الحدث من نهايته يوم الثلاثاء، قال للحشد: "إننا قادرون على حل كل مشكلة تواجهها بلادنا وقيادة أمريكا ــ بل والعالم ــ إلى آفاق جديدة من المجد".