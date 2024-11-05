دوري الأبطال.. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام ليفركوزن

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، نظيره باير ليفركوزن الألماني، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور الدوري، ببطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ومن المتوقع أن يخوض فريق ليفربول اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبرج - ماك أليستر - جونز.

خط الهجوم: صلاح - نونيز - دياز.

ويبحث كل فريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل الانفراد بالصدارة ولو بشكل مؤقت، حيث يحتل فريق ليفربول الوصافة بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط من الثلاث جولات، وبفارق الأهداف فقط عن المتصدر أستون فيلا، بينما يتواجد ليفركوزن في المركز السادس بـ7 نقاط، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وموناكو وستاد بريست.