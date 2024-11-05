"استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصري" ورشة عمل بجامعة حلوان

استضافت وحدة المكتبة الرقمية بجامعة حلوان ورشة العمل والدورة التدريبية المجانية على استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصري لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا وطلاب الفرق الجامعية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبوالدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، وبإشراف الدكتورة نجلاء فتحي محمد، مدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة، وأقيمت الفعالية بمجمع الفنون والثقافة تحت إشراف الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي للمجمع.

تناولت ورشة العمل في اليوم الأول التعريف بقواعد بيانات EKB وEUL وClarivate وEmerald وSpringer وDar Almandumah وIncision وBritannica، كما تضمنت جلسة تعريفية حول تعظيم الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة المصري، وكيفية استخدام البنك والمصادر المتاحة على الموقع من مختلف الناشرين، بالإضافة إلى نظام التصفح، وما يسمى بمحرك البحث الموحد "Federated search engine". كما تضمنت أيضاً قواعد الترقيات لأعضاء هيئة التدريس وكيفية التقدم لاستخراج تقارير معامل التأثير للمجلات العلمية وتقارير فحص الاقتباس للأبحاث العلمية.

وفي اليوم الثاني تم التركيز على قاعدة بيانات Elsevier (Health & Science)، وتكمن أهمية استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصري باعتباره من أهم مصادر الحصول على البحوث العلمية العربية والأجنبية والعالمية والتي توفرها الجامعات بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، وهو فرصة للابتكار والتبادل العلمي والمعرفي بين الباحثين على مستوى العالم.

وقامت أسرة من أجل مصر المركزية برئاسة الدكتور محمد حلمي، رائد الأسرة بتنظيم الفعاليات بالتعاون مع فريق العمل بالمكتبة الرقمية، وحاضر في اليوم الأول أحمد عاطف مدرب EKB، وحسن عشري مدرب بالمجلس الأعلى للجامعات، وماهينور عقده المدير الإقليمي لـ Emerald بالشرق الأوسط، وسارة محمد مدرب Springer، وأحمد علاء الدين مدرب Clarivate، وأحمد رأفت مدرب Incision، وإبراهيم حسن مدرب دار المنظومة، وهبة خالد مدرب Britannica. وحاضر في اليوم الثاني إسلام الوكيل ومحمد رائد مدرب Elsevier.