الانتخابات الأمريكية 2024.. ارتفاع مؤشرات بورصات آسيا

ارتفعت غالبية أسواق الأسهم الآسيوية، في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعا بأكثر من 1%، وذلك مع ترقب الأسواق العالمية نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وارتفع مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 1.4% ليصل إلى 38،571.64 نقطة، بعد استئناف التداولات عقب عطلة أمس الاثنين.

أما في كوريا الجنوبية، فقد تراجع مؤشر "كوسبي" بنسبة 0.4% ليصل إلى 2،578.50 نقطة، بعد أن أعلنت القوات العسكرية في البلاد أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو بحرها الشرقي، مواصلة بذلك تجاربها العسكرية قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وانخفض مؤشر "S&P/ASX 200 " في أستراليا بنسبة 0.4% ليصل إلى 8،131.80 نقطة بعد أن قرر البنك المركزي الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وفي هونج كونج، ارتفع مؤشر "هانج سنج" بنسبة 1.4% ليصل إلى 20،853.45 نقطة، بينما قفز مؤشر "شنجهاي المركب" بنسبة 1.9% ليصل إلى 3،373.30 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" أن المشرعين استعرضوا تشريعات لرفع سقف ديون الحكومات المحلية لاستبدال الديون المخفية الحالية، وذلك في إطار عملية لتسهيل عمليات تبادل الديون من أجل معالجة الأزمات المالية.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجع مؤشر "S&P 500 "، في ختام تداولات أمس، بنسبة 0.3% ليغلق عند 5،712.69 نقطة، ليظل بالقرب من أعلى مستوى سجله الشهر الماضي.

كما انخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" الأمريكي بنسبة 0.6% ليصل إلى 41،794.60 نقطة، في حين تراجع مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 0.3% ليغلق عند 18،179.98 نقطة.

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده هذا الأسبوع على مدار يومي الأربعاء والخميس، والمتوقع خلاله على نطاق واسع خفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس.

