بزيادة 20%.. 2.9 مليار دولار صادرات الملابس المتوقعة بنهاية العام الحالي

أكد فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات النلابس المصرية شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية، موضحا أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 2.9 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بزيادة 20% مقارنة بصادرات القطاع المحققة العام الماضي.

وكشف رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن إجمالي صادرات الملابس الجاهزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 2.04 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 18% .

وأضاف مرزوق، الذي تولى رئاسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة قبل أيام، أن قطاع الملابس الجاهزة في مصر حافظ على تحقيق نمو ملحوظ في عوائده التصديرية منذ بداية العام الحالي.

وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى 759 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنةً بنحو 618 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 23%.

ويعد الربع الثالث هو الأعلى لقطاع الملابس الجاهزة خلال العام الحالي، إذ بلغت صادرات القطاع 659 مليون دولار و625 مليون دولار في الربعين الأول والثاني على التوالي.

وبلغت صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال شهر سبتمبر فقط 242 مليون دولار، مقابل 187 مليونًا في الشهر نفسه من العام الماضي 2023، بنمو تجاوز 29%.

ويعتبر النمو المحقق خلال شهر سبتمبر هو ثاني أعلى معدل نمو للقطاع منذ يوليو الماضي، الذي شهد تحقيق نمو تجاوز 35%، وَفْقاً لبيانات.