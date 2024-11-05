تلفزيون "بريكس": جنوب إفريقيا تشارك بكثافة في معرض الصين الدولي للاستيراد

ذكر تلفزيون "بريكس" اليوم الثلاثاء، أن جنوب إفريقيا تشارك بكثافة في معرض الصين الدولي للاستيراد الذي سيبدأ من اليوم وحتى العاشر من شهر نوفمبر الجاري، وذلك من خلال تمويل 35 شركة تمثل صناعات مختلفة بما في ذلك الزراعة والنفط والغاز وغيرها.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا، إن معرض الصين الدولي للاستيراد 2024 هو أحد معارض الاستيراد الرائدة في الصين، كما يعد منصة رئيسية لعرض منتجات البلاد لأكبر شريك تجاري لها.

بدوره، أكد مدير ترويج الصادرات وتسويقها بالوزارة القدرة على جمع كافة الشركات تحت مظلة جناح وطني ثم عرض مجموعة متنوعة من منتجات جنوب إفريقيا؛ التي يمكن أن تقوم السوق الصينية باستهلاكها.

يشار إلى أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.

