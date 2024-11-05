ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي المنيا

تنشر “البوابة نيوز” أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي طريق الواحات المار على بنطاق محافظة المنيا، والذي أسفر عن إصابة 9 عمال.

وضمت قائمة المصابين كلا من: إسحاق سعد وهبة 36 سنة، محمود زين العابدين، 27 سنة، ميشيل فخري سعد، 46 سنة، يني سعد يني، 47 سنة، بولس ميلاد يني، 44 سنة، ماجد فتحي عبده، 38 سنة، مينا عدلي زكي، 36 سنة، أشرف رمضان غريب، 45 سنة، أشرف إبراهيم 55 سنة، مقيمين جميعًا بمحافظة بني سويف.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بوصلة الطريق الصحراوي الغربي _طريق الواحات، وتحديدا أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 9 عمال تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في محافظة بني سويف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.