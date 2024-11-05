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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل 10 مصابين بحادث سير في الشرقية إلى مستشفى بلبيس

ارشيفيه
ارشيفيه
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استقبل مستشفى بلبيس المركزي صباح اليوم الثلاثاء 10 أشخاص مصابون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس- الإقليمي اتجاه العاشر من رمضان.

كان اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول 10 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق بلبيس الإقليمي ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي والغندور لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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