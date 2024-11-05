إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بوصلة طريق الصعيد الصحراوي الغربي _طريق الواحات، وتحديدا أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 9 عمال تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في محافظة بني سويف.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.