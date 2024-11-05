جامعة قناة السويس تنظم مسابقة الشطرنج لتعزيز الروح التنافسية بين الطلاب

انطلقت مسابقة الشطرنج التي تنظمها إدارة النشاط الاجتماعي، والتي تستمر من 4 إلى 7 نوفمبر 2024 تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويسوبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري، مستشار اللجنة الاجتماعية.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يُعزز الروح التنافسية بين الطلاب ويساهم في تطوير مهاراتهم العقلية والاستراتيجية مشيرا إلى أهمية الشطرنج كرياضة ذهنية تساعد الطلاب على تنمية مهارات التفكير النقدي.

من جانبه، أفاد الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن مشاركة 82 طالبًا وطالبة من جميع كليات الجامعة في هذه المسابقة تعكس اهتمام الجامعة بتشجيع الأنشطة الطلابية التي تعزز من التفاعل الاجتماعي والتنافس الصحي بين الطلاب.

يتنافس المشاركون على المراكز الأولى، تحت إشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

تأتي هذه المسابقة كجزء من سلسلة الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرياضية والاجتماعية بين الطلاب، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية متكاملة تدعم التطور الشخصي والأكاديمي لهم.