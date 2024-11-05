الانتخابات الأمريكية 2024.. قناصة ومسيرات فوق مراكز الاقتراع

أعلنت السلطات في مختلف الولايات الأمريكية اتخاذ أكبر إجراءات أمنية في تاريخ البلاد؛ تحسبًا لأي محاولات لزعزعة استقرار الانتخابات الرئاسية المقررة خلال ساعات.

وتتضمن هذه الإجراءات نشر قناصة فوق مراكز الاقتراع، وتكثيف الرقابة عبر كاميرات المراقبة، إلى جانب تسيير طائرات مسيرة لمرافقة صناديق الاقتراع أثناء نقلها إلى مراكز الفرز.

وفي السياق، كشف مسؤولون أمريكيون - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - عن أن هذه الإجراءات الأمنية غير المسبوقة؛ تشمل تحصين مراكز الاقتراع بسياج حديدي، إضافة إلى تزويد الموظفين المشرفين على الانتخابات بأجهزة تحذير من أي تهديدات محتملة، كما تم زيادة عدد الكاميرات على المباني العامة، وتشديد القفل على أبواب مراكز الاقتراع، إلى جانب رصد هذه المراكز باستخدام الطائرات المسيرة.

بدورها، قررت الشركات والمحلات التجارية في العاصمة واشنطن اتخاذ تدابير أمنية خاصة، منها إغلاق متاجرها قبل يوم الانتخابات وإغلاق الأبواب والنوافذ خشية حدوث أي اضطرابات.

