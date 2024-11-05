"تعليم البحيرة" يفوز ببطولة الجمهورية في الكيك بوكسينج

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فوز الطالب شحاتة محمد شحاتة من مدرسة شاكر فرج الثانوية بالبحيرة ببطولة الجمهورية في الكيك بوكسينج، متأهلًا للبطولة الدولية العربية في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤.

وأشار وكيل تعليم البحيرة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مختلف القطاعات والمراحل التعليمية.

وتابع قائلا: إن التعليم في البحيرة يسعى جاهدًا لتنمية مواهب وقدرات الطلاب، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار من خلال الأنشطة التربوية المتنوعة.

وفي سياق متصل، أشاد بجهود الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في دعم الأنشطة الطلابية وتحقيق التميز العلمي في المحافظة.

وأعلن يوسف الديب عن فوز الطالب شحاتة محمد شحاتة من مدرسة شاكر فرج الثانوية بالبحيرة ببطولة الجمهورية في الكيك بوكسينج، متأهلًا للبطولة الدولية العربية في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤، مقدمًا التهنئة له وللمدرسة والإدارة التعليمية على هذا الإنجاز المميز.

وشدد على أهمية هذه الأنشطة في بناء شخصية الطلاب، وتنمية وعيهم وروح التعاون بينهم، بالإضافة إلى دورها الإيجابي في العملية التعليمية.

وطالب بمتابعة ودعم المواهب المتميزة لتحفيزها على المشاركة في المسابقات والتنافسات المختلفة.