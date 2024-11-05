جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًا لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن ترسيخ القيم الأخلاقية في نفوس الطلاب يمثل أساسًا قويًا لبناء مجتمع مزدهر، مشددًا على أهمية القيم كركيزة أساسية تعزز الانتماء، والصدق، والأمانة، والتعاون، وتسهم في مواجهة السلوكيات السلبية وتنمية الحس الوطني لدى الأجيال الناشئة.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تهدف من خلال برنامج "القيم الأخلاقية ودورها في تنمية المجتمع" إلى نشر الوعي حول أهمية القيم الأخلاقية بين الطلاب، وغرس سلوكيات إيجابية تشجع على العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

وألقت الدكتورة نشوة سعد محمد بسطويسي، أستاذ أصول التربية بجامعة قناة السويس، محاضرة تناولت مفهوم القيم وأهميتها في حياة الأفراد والمجتمع، وكيفية غرس القيم في نفوس الطلاب انطلاقًا من الأسرة، والتي تُعد المصدر الأول للقيم، ثم المجتمع والدين كدعائم أساسية في تنمية السلوك الإيجابي، وذلك تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.

واستعرضت "نشوة بسطويسي" خلال المحاضرة خصائص القيم، مثل القيم المكتسبة والمتجددة، وكيفية تعديل السلوكيات السلبية وتحويلها إلى سلوكيات بناءة.

وشارك في البرنامج التدريبي، الذي استهدف 32 طالبًا وطالبة، مجموعة من الكوادر التربوية، من بينهم مديرة المدرسة، ومحمد إسماعيل، مدير إدارة الموهوبين، وهيام علي، مسؤولة الموهوبين، بالإضافة إلى معلمات المدارس، وميادة سيد من مدرسة اللغة العربية، وإمثال السيد من مدرسة 24 أكتوبر الرسمية، ومنال محمود من مدرسة صفية زغلول، ونادية موسى مهدي، من إدارة تدريب أفراد المجتمع.

ركز البرنامج على أهمية القيم الأساسية كحب الوطن وبر الوالدين، وأثرها في مواجهة السلوكيات الفردية السلبية، كما تطرق إلى دور الأسرة والمجتمع والدين في ترسيخ هذه القيم ودعمها لتحقق أثرها الإيجابي في تنمية المجتمع، وتم التنظيم بإشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.