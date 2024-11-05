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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط فردي أمن لسرقتهما تكييفات وكاميرات من شركة يعملان بها بالتجمع الأول

المتهمين
المتهمين
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على فردى أمن لسرقتهما تكييفات وكاميرات من داخل مخزن شركة يعملان بها بمنطقة التجمع الأول.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط فردى أمن بشركة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول “لأحدهما معلومات جنائية” لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (5 تكييفات - 32 كاميرا - 32 مفتاح كهرباء تكييف) من داخل مخزن الشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئى النية (4 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة) تم ضبطهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط فردى أمن لسرقتهم تكييفات وكاميرات من داخل مخزن شركة منطقة التجمع الأول