ضبط فردي أمن لسرقتهما تكييفات وكاميرات من شركة يعملان بها بالتجمع الأول

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على فردى أمن لسرقتهما تكييفات وكاميرات من داخل مخزن شركة يعملان بها بمنطقة التجمع الأول.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط فردى أمن بشركة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول “لأحدهما معلومات جنائية” لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (5 تكييفات - 32 كاميرا - 32 مفتاح كهرباء تكييف) من داخل مخزن الشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئى النية (4 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة) تم ضبطهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.