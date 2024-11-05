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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شقيقين بتهمة الشروع في قتل تاجر خردة بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شقيقين المتهمين بالشروع في قتل تاجر خردة في مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات على ثمن دراجة هوائية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى يفيد باستقبال تاجر خردة يعاني من كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وحالته العامة حرجة وادعاء تعدي آخرين ومقيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب طرف أول وشقيقين طرف ثان بسبب خلافات على ثمن دراجة هوائية، قاما خلالها الطرف الثاني بالتعدي على الأول محدثين إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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