محافظ مطروح: استمرار جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، استمرار جهود وخطة المحافظة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها، خاصة التوسع في إنشاء مواقف جديدة حضارية ومطورة لسيارات الأجرة وتوفير مزيد من الراحة لمواطنى المحافظة وزائريها ومنع العشوائية وتيسير حركة السيارات داخل وخارج المدن.

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أنه جارٍ البدء في اختيار موقع لإنشاء موقف إقليمى نموذجى لسيارات الأجرة والأتوبيسات بمدينة رأس الحكمة، لتوفير الراحة للمواطنين ومنع العشوائية وتقليل الكثافات، وبما يواكب جهود المشروعات القومية والتنموية المستقبلية التى تشهدها مع تحقيق مزيد من التيسيرات للحركة المرورية حفاظا على المظهر الحضارى اللائق.

وصرح المهندس محمد القط المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بمطروح أن موقع الموقف الحضارى الجديد المقترح إنشاؤه برأس الحكمة على مساحة ٣٦ ألف م٢؛ ليستوعب جميع سيارات الأجرة والأتوبيسات بين رأس الحكمة ومدن مطروح والمحافظات الأخرى، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على وضع التصميم الحضاري للموقف الجديد، ودراسة جميع الخدمات اللازمة به وبما يستوعب مزيد من السيارات.