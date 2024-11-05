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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

17 نوفمبر.. محاكمة عاطل في تزوير محررات رسمية بعين شمس

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حددت نيابة عين شمس 17 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل، متهم بتزوير محررات رسمية في منطقة عين شمس.

كانت قوات الأمن، نجحت في ضبط عاطل بالقاهرة، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية.

وتلقى قسم شرطة عين شمس، معلومات، تفيد قيام  قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بتزوير المحررات الرسمية، متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من التوكيلات الرسمية فارغة – خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة)، واعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية.

نيابة عين شمس محاكمة عاطل تزوير محررات رسمية في منطقة عين شمس