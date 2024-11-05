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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عاطلين لسرقتهما المساكن وعدادات المياه بالزاوية الحمراء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى القبض على عاطلين لسرقتهما المساكن وعدادات المياه بأسلوبى كسر الباب والفك بالزاوية الحمراء.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) تخصص فى سرقة المساكن وعدادات المياه بأسلوبى "كسر الباب، الفك"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية عاطل “له معلومات جنائية”.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

الاجهزة الامنية بالقاهرة القبض على عاطلين لسرقتهم المساكن عدادات المياه