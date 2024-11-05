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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السفير خليل الذوادي يسلم شهادات مشاركة موظفي الجامعة العربية بالمنتدى النووي والأمني

جانب من تسليم الشهادات
جانب من تسليم الشهادات
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سلم السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، شهادات المشاركة لعدد من موظفي القطاع في المنتدى النووي والأمني، الذي تناول التطورات والتحديات في مجال نزع السلاح. 
 انعقد المنتدى بمقر الأمانة العامة للجامعة، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة للجامعة والمعهد العربي لدراسات الأمن.

شارك في مراسم تسليم الشهادات عدد من مديري الإدارات المعنية، من بينهم الوزير المفوض لمى قاسم، مديرة إدارة المشرق العربي، والمستشار مالك موصلي، مدير إدارة الخليج العربي واليمن.

وخلال اللقاء، استعرض الموظفون المشاركون في المنتدى، وهم السيدة سعدية عيد، والسيد محمد أبو الفتوح، والسيد محمود نصر الدين، أبرز المعارف والخبرات التي اكتسبوها من هذه المشاركة أمام السفير الذوادي.

الذوادي بجامعة الدول العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي المنتدى النووي والأمني