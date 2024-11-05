الشيمي: مصر دولة محورية ومركزية على مستوى العالم

قال الدكتور إسماعيل الشيمي، أستاذ التخطيط العمراني، إن استضافة مصر الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي هو فرصة لعرض تجربتنا الفريدة والمتميزة في التطور الحضاري، خاصة أن مصر دولة محورية ومركزية على مستوى العالم والعديد من الدول تقتبس من تجربتنا.

وأضاف في لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر شهت طفرات ضخمة في فترات قصيرة للغاية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحاليًا تخلصنا من العشوائيات وأصبحنا على طريق التحضر والعمران، خاصة مع بناء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وتابع أستاذ التخطيط العمراني، أن مدينة العلمين تعكس طفرة غير مسبوقة وهي مثال للتحضر كما يجب أن يكون وكل شيء مرتب وعلى معايير عالمية بما يساهم في نقل التجربة الصحيحة لكل العالم.



