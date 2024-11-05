أعلنت مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس غير المستقر بعد هطول الأمطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية غزارة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية المصرية.

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، انتشار فرق الطوارئ وسيارات ومعدات الحملة الميكانيكية بنطاق المدينة للتعامل مع الطقس غير المستقر ورفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ومداخل المدينة بالطرق السريعة شرقا وغرباً طبقا تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح بتكثيف تواجد فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالمناطق المتضررة من تجمعات مياه الأمطار بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة.

وشدد جاب الله على جهود مجلس المدينة في سرعة الاستجابة لاستغاثات وبلاغات المواطنين بالاحياء السكنية من خلال فرق الطوارئ التي تعمل مدار الساعة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المركز، تيسيراً على المواطنين لفتح الشوارع بمداخل الأحياء في ظل الطقس الغير مستقر التي تشهدها المدينة.

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات مجلس المدينة لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه، ورفع تراكمات مياة الأمطار بالميادين والشوارع الرئيسية والطريق الدولي بنطاق المدينة.

رئيس مدينة مطروح يوجه بسرعة رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

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