بعد قتل طالب زميله بالمدرسة.. النيابة الإدارية تستدعي مسئولي إدارة الأمن وشئون الطلبة بتعليم بورسعيد

عاينت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثاني - مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية، التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد، والتي شهدت واقعة قتل طالب زميله داخل المدرسة، وذلك تنفيذا لتكليفات المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، حيال ما جرى رصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن حادث مقتل أحد الطلبة بالمدرسة على يد زميل له داخل مقر المدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي صباح الأحد، وذلك لسرعة مباشرة التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية والإدارية للقائمين على المدرسة من المدرسين والمشرفين خلال هذا اليوم.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، على أنه انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة إسلام الكيكي، رئيس النيابة، وعضوية كل من: محمد العدل، وأحمد محمود، وكيلي النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الثاني - وبمصاحبة قوة من قسم شرطة المناخ، لمقر المدرسة، وقد تبين من المعاينة وسؤال شهود العيان ومدير المدرسة وعددٍ من المسؤولين والمشرفين والمدرسين بالمدرسة والإدارة التعليمية، أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد داخل المدرسة بممر متفرع من فنائها، وذلك حال توجه المجني عليه لدورة المياه بالمدرسة، ليلتقيه الطالب المتهم موجهًا له طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاحٍ أبيض، مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة نقل على إثرها لإحدى المستشفيات العامة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار إلى أنه أطلعت النيابة الإدارية على سجلات المدرسة ونظام توزيع العمل خلال يوم الحادث، وأمرت النيابة باستدعاء كلٍ من: مسئول إدارة الأمن، ومسئول شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت القبض، على الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية، وذلك بمقر اختبائه بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتُباشر النيابة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.