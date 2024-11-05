الانتخابات الأمريكية 2024.. هاريس: سأكون رئيسة للجميع

أكدت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، أنها ستكون "رئيسة لجميع الأمريكيين"، داعية إلى فتح أبواب الحوار مع من يختلفون معها في الرأي.

وقالت هاريس في كلمتها خلال آخر تجمع انتخابي لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن هذه الانتخابات بالغة الأهمية لمستقبل الأمريكيين، وكل صوت له قيمته".

وواصلت هاريس، في إطار حملتها الانتخابية، زياراتها للولايات الحاسمة في اللحظات الأخيرة، متوجهة إلى الناخبين قبل ساعات من موعد الانتخابات التي تشهد تقاربًا تاريخيًا في التأييد بين المرشحين.

وكانت حملة هاريس قد أعلنت في وقت سابق أن صدور النتائج النهائية للانتخابات قد يستغرق أيامًا عدة، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة تجنب أي محاولات لزعزعة الثقة في نزاهة الانتخابات.