وكيل تعليم البحيرة يتفقد عددًا من مدارس كفر الدوار.. صور

أجرى يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من مدارس ادارة مركز دمنهور التعليمية لمتابعة مسار اليوم الدراسى وانتظام الطلاب والوقوف على تحقيق الاستقرار والانضباط الإدارى بالمدارس.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي وتابع نظافة المدرسة واطمأن على تحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى والالتزام بالإشراف اليومى والجدول المدرسى وتفعيل الأنشطة وانتظام الطلاب داخل المدرسة وتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بالحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية وسد العجز من المعلمين كما اطمأن على ارتفاع نسبة حضور الطلاب والتزامهم و تفاعلهم مع المعلمين داخل الفصول الدراسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية وممارسة الأنشطة التربوية.

وحرص يوسف الديب وكيل الوزارة، خلال تفقده لفصول المدرسة على متابعة مستوى الطلاب فى القرائية والكتابة والرياضيات ومدى التزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتأكد من الالتزام بدفاتر التحضير والحضور والغياب، وقام بمتابعة نسب حضور الطلاب بكل فصل واطمان على مستوى التحصيل الدراسى ومدى استيعابهم للمواد الدراسية والتزامهم بتنفيذ الواجبات المنزلية وتفعيل لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى وتنفيذ الفاعلية التعليمية داخل الفصول.

ووجه وكيل الوزارة، خلال تفقده بضرورة قيام مديرى الإدارات التعليمية بالتواصل والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية فى رفع ناتج الأمطار من محيط المدارس وتشكيل غرف عمليات لمواجهة احتمالات سقوط أمطار والتعامل الفورى مع التقلبات الجوية، مؤكدا على تكثيف المرور الميدانى واستمرار لجان المتابعة على كافة المدارس بالإدارات التعليمية لمتابعة انضباط العملية التعليمية ورصد أى تحديات تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة ووضع الحلول السريعة والمناسبة لها وتضافر كافة الجهود لتوفير سبل الراحة للطلبة والمعلمين خلال عامهم الدراسى وتذليل كافة المعوقات التى تواجههم.