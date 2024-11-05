ذا صن: تين هاج لم يكن يرغب في ضم زيركزي لصفوف مانشستر يونايتد

كشف تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إيريك تين هاج لم يكن يرغب في ضم مواطنه جوشوا زيركزي ولم يكن خياره الأول في تدعيم خط الهجوم.

وانتقل المهاجم الهولندي زيركزي لليونايتد قادمًا من بولونيا الإيطالي بمبلغ تجاوز 36 مليون جنيه إسترليني، ولم يسجل سوى هدف واحد فقط خلال الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة أن زيركزي جاء إلى اليونايتد وكان يعاني من زيادة في الوزن لذا فلم يبدأ اللاعب المشاركة أساسيًا سوى في 4 مباريات من أصل 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب لم ينضم لليونايتد وهو غير لائق فحسب، بل استغرق الأمر بعض الوقت للتخلص من مشكلة الوزن الزائد.

ووفقًا للصحيفة، فإن ذلك جعل تين هاج غير سعيد لأنه لم يكن خياره الهجومي الأول، مشيرةً إلى أن قرار التعاقد مع اللاعب جاء من جانب إدارة إنيوس بقيادة السير جيم راتكليف.

وسجل زيركزي في أول ظهور له ضد فولهام قادمًا من مقاعد البدلاء ليحرز هدف الفوز المتأخر في مباراة الشياطين الحمر الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ولم يشارك زيركزي منذ ذلك الحين في 15 مباراة في جميع المسابقات سبعة منها كأساسي.

وجاءت آخر مباراة دولية للاعب الهولندي الدولي في الدوري ضد توتنهام في نهاية سبتمبر قبل أن يعود مواطنه تين هاج إلى إشراك راسموس هويلاند، الذي لم يكن متاحًا بسبب الإصابة.

وشارك زيركزي في مباراة اليونايتد الأخيرة ضد تشيلسي في الدوري، في الدقيقة 84 في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 لكلا الفريقين.

كان زيكزي قد بدأ مسيرته في بايرن ميونيخ لكن لم يشارك إلا في 17 مباراة، سجل فيها 4 أهداف ثم تمت إعارته إلى بارما الإيطالي وأندرلخت البلجيكي قبل الانتقال بشكل دائم إلى الدوري الإيطالي مع نادي بولونيا، حيث سجل 14 هدفًا فقط في 58 مباراة على مدار موسمين.