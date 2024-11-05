ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض شلل الأطفال في باكستان إلى 46 حالة

أفادت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الإصابات بمرض شلل الأطفال في مختلف أرجاء البلاد إلى 46 حالة إصابة.

وأوضحت السلطات - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - أنه تم رصد أحدث حالة إصابة بالمرض في إقليم "بلوشستان" الواقع في جنوب غرب البلاد لطفل رضيع؛ لتصل عدد حالات الإصابة المسجلة بشلل الأطفال في الإقليم خلال العام الجاري إلى 23 حالة.

وتنطلق حملات التطعيم في باكستان منذ عام 1994 حيث يشارك فيها ما يقرب من 260 ألف شخص، ويتم إطلاقها بانتظام، لكن هذه الفرق تتعرض للهجوم من مقاتلي حركة طالبان الباكستانية في كثير من الأحيان.

يشار إلى أن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لا يزال مرض شلل الأطفال متوطنا بهما.

