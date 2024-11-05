غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف تجمعات للاحتلال

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة على بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، كما أغار على أطراف بلدة الخرايب.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي المعادي أغار على المنطقة الواقعة بين بلدتي القصيبة وصير الغربية، كما أغار على مبنى في بلدة معروب ما أدى إلى تدميره ووقوع إصابات وأضرار.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة "دوفيف" بالصواريخ، كما استهدف ‏تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بالصواريخ.