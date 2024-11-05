طقس مطروح.. أجواء مائلة للبرودة مع هطول الأمطار

شهدت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الثلاثاء، هطول الأمطار المتوسطة على كافة الأنحاء مع نشاط خفيف للرياح الشمالية والشمالية الغربية المحملة، وظهرت السحب المتوسطة والكثيفة المحملة ببخار الماء مما أدى لحجب ضوء وحرارة الشمس.

وبدأت الأمطار تتساقط خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ووصلت نسبة الرطوبة في الجو إلى 60 %، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مستقرة، مع ارتفاع طفيف في الأمواج قبالة سواحل المحافظة، والفرصة مهيأه للصيد وكافة الأعمال البحرية.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها لمواجهة أي تغيرات مناخية وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات شركة مياه الشرب ومجلس مدينة مرسى مطروح ومعدات الحماية المدنية حال حدوث ذلك.

كانت مدينة مرسى مطروح، قد شهدت خلال اليومين الماضيين هطول الأمطار المصحوبة بالبرق والرعد مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية العكسية، حيث ظهرت السحب المتوسطة والكثيفة المحملة ببخار الماء، ما أدى لتساقط الأمطار خاصة على السواحل الشمالية للبلاد.

كانت شوارع وبعض ميادين مدينة مرسى مطروح، قد شهدت تجمعات مياه نتيجة هطول الأمطار، وتأثرت المحافظة بهبوب الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج بالبحر قبالة سواحل المحافظة، والأجواء غير مناسبة لأعمال الصيد.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تكثيف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعداداتها وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة والتعامل الفورى مع أي طوارئ.

محافظ مطروح يشدد على المتابعة المستمرة

وشدد محافظ مطروح، على استعدادات كافة الأجهزة بالمعدات والأفراد سواء مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية الكهرباء والصحة وجميع الجهات المختصة للمتابعة أولًا بأول مع غرف عمليات المدن وغرفة الأزمات والطوارئ بالديوان العام للمحافظة، ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والإبلاغ أولًا بأول عن حالة الطقس خاصة مع ما شهدته عدد من مدن مطروح الساحلية من سقوط أمطار خفيفة صباح الخميس، وحركة خفيفة للرياح مع المرور الميدانى لمتابعة جهود تسليك شنايش صرف مياه الأمطار والإبلاغ عن أى آثار سلبية ناتجة.

كما أكد على المتابعة المستمرة لإزالة أي معوقات أو تراكمات بمخرات السيول والبالغ عددها 86 مخرا، ومنع أي عقبات لتيسير حركة المرور أمام السيارات والمواطنين خاصة على الطريق الدولى الساحلى مطروح الإسكندرية، ومطروح السلوم، مع جاهزية المعدات وسيارات سحب المياه بمشاركة مراكز المدن وشركة المياه والحماية المدنية وغيرها من الأجهزة المعنية بالمحافظة لمجابهة الأمطار والاطمئنان على إزالة أي تراكمات تمنع تصريف المياه وسيرها في المسار الطبيعى إلى البحر أو المزارع.

محافظ مطروح يؤكد على التنسيق بين كافة الجهات

ووجه محافظ مطروح بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة على مدار الساعة أي حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي تقلبات أو آثار ناتجة عن الأمطار خلال موسم الشتاء.

طقس مطروح.. أجواء مائلة للبرودة مع هطول الأمطار

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